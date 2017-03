Alle Art von Unterstützung Kanzlerin auf Gutwetter-Tour in Ägypten

Gemeinsamer Kampf gegen Terrorismus

Merkel sagte: "Die terroristische Bedrohung ist eine leider reale Bedrohung in Ägypten, aber auch in Deutschland." Beide Länder könnten die enge Zusammenarbeit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus noch vertiefen. Deutschland und die EU würden sich künftig intensiver für eine politische Lösung der Krise in Ägyptens Nachbarland Libyen einsetzen.

Bei eine mögliche Zusammenarbeit gehe es vor allem darum, die technische Ausrüstung zur Überwachung der Land- und Seegrenzen Ägyptens zu unterstützen.

Bei der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik hat Merkel ebenfalls Unterstützung zugesagt. Das Land habe 500.000 syrische Flüchtlinge und noch weitaus mehr aus dem Sudan und anderen afrikanischen Ländern aufgenommen, betonte Merkel. "Deshalb haben wir hier eine gemeinsame Aufgabe, auch das Schicksal der Flüchtlinge zu verbessern."

"Sie essen, was die Ägypter essen, als wären sie Ägypter"

Deutschland werde die Lebenssituation der Flüchtlinge in Ägypten mit Programmen verbessern, kündigte Merkel an. Im Gegenzug sollen politische Stiftungen wie die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in Ägypten wieder arbeiten können.

Politiker in Europa und vor allem in Merkels CDU halten es für eine gute Idee, dass Ägypten Auffanglager für Flüchtlinge errichtet. Doch aus Ägypten kommen gar nicht viele Flüchtlinge nach Europa, und Al-Sisi betonte, dass die fünf Millionen Flüchtlinge im Land – darunter geschätzt 500.000 Syrer– nicht in Lagern, sondern wie die Ägypter lebten, "sie essen, was die Ägypter essen, als wären sie selber Ägypter".

Auf die Frage, ob er für Zahlungen der EU analog des EU-Türkei-Flüchtlingspakts bereit wäre, eine solche Vereinbarung einzugehen, blieb Al-Sisi diplomatisch. Er ließ offen, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssten. Dabei könnte die schwache ägyptische Wirtschaft Investitionen gut gebrauchen.