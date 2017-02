Hat der Sender dich falsch dargestellt?

"Am allermeisten hat RTL bei den O-Tönen eingegriffen. Diese wurden gezielt in eine Richtung gelenkt und sogar gegen uns verwendet. Die Redakteure haben uns dann gegenseitig ausgespielt. Anfangs sind wir darauf reingefallen. RTL kann mit dir machen, was sie wollen. Man ist da teilweise wirklich hilflos. Der 'Bachelor' hat oft ein ganz falsches Bild von der Kandidatin, weil RTL so viel aufbauscht. Es wird stark auf die Quote geachtet. Leonard hat mich erst nach dem Dreh richtig kenngelernt und wir haben gemerkt, dass wir uns gut verstehen. Wir haben regelmäßig Kontakt und sehen uns noch.“