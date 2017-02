Alkohol-Debatte bei der Deutschen Bahn Bald kein Bier und Wein mehr in Zug-Restaurants?

Historischer WM-Triumph Lochner/Friedrich im Viererbob zeitgleich zum Sieg

Zwei Titel und fünf von neun möglichen Medaillen im Bob-Bereich in den letzten WM-Rennen vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang sind ein Signal. Doch Aussagekraft hat in diesem Winter erst das Weltcupfinale in Südkorea.