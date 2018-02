Auf solche Schlampereien kann man sich als Täter aber nicht verlassen.

Die Wahrscheinlichkeit ist umso höher, je älter die Person ist, weil sich das mit vielen Krankheiten plausibel erklären lässt. Und am besten den Hausarzt alarmieren. Der Hausarzt will niemanden verdächtigen, gleichzeitig ist die Leichenschau an sich ein makabres Unterfangen. Allein schon eine Leiche zu entkleiden kann schnell als Leichenfledderei gesehen werden. Die Angehörigen stehen dazu unter Schock. Und sind dann eher pikiert darüber, was man alles machen müsste bei einer Leichenschau.

In Bayern ist es besonders schlimm? Schlimmer als anderswo in Deutschland?

Ja. Zumindest bei der Feuerbestattung gibt es in anderen Bundesländern eine zweite Leichenschau. In Bayern nicht. Es gab auch schon Fälle andernorts, wo bei der zweiten Leichenschau eine Riesenwunde am Kopf gefunden wurde, die nicht mit einem Herzinfarkt zu tun haben konnte. Im Gegensatz zum Richter muss der Arzt nicht unbefangen sein: Mein bester Freund oder mein Bruder kann den Totenschein ausstellen.

Hat mich gewundert, dass Sie den Parkhausmord ins Buch aufgenommen haben.

Es ist der halbperfekte Mord. Das ist dem schauspielerischen Talent des Verurteilten geschuldet. Wie in anderen Fällen auch entwickeln Mörder oder Sexualstraftäter eine andere Persönlichkeit, beharren auf dem "Ich war’s nicht", auch wenn die Indizien- oder Beweiskette erdrückend ist. Weil sie nicht wollen, dass sich auch der engste Kreis von ihnen abwendet. Das hat keiner so gut geschafft wie der Parkhausmörder, von dessen Schuld ich überzeugt bin, vor allem durch sein Auftreten im Prozess. Seine Familie hat sich das Millionenerbe gesichert, von dem er später profitieren könnte. Ist eine Frage der Abwägung. Und: Es wie er zu schaffen, den Abbruch des Jurastudiums so lange und vor so vielen Leuten versteckt zu halten, da gehört schon Talent dazu.

Gleich das erste Kapitel ist dem Mord auf hoher See gewidmet. Muss man sich Sorgen machen, wenn Sie jemanden zur Kreuzfahrt einladen?

(Stevens lacht.) Keiner will mit mir auf Kreuzfahrt gehen. Ich schreibe alle meine Bücher, das ist jetzt das vierte, auf Kreuzfahrten.

Steigen die mysteriösen Todesfälle, wenn Sie an Bord sind?

Nein. Ich bin eher der Typ "Leben und leben lassen". Auch wenn Herr Wilfling sagt, jeder kann zum Mörder werden. Ich kann’s für mich ausschließen.

Falls doch: Welche Art würden Sie wählen?

Vor dem Buch die Kreuzfahrt. Aber jetzt, wo das jeder von mir weiß, würde ich eine Drohne als Mordwaffe wählen. Zumindest nach jetziger Rechtslage. Das ist idiotensicher. Selbst, wenn man erwischt wird, ist nie etwas Anderes als ein Unfall nachweisbar.

"Ich hatte Angst, dass es als Anleitung zum Mord verstanden wird"

Sänger, Schauspieler, Buchautor, Rechtsanwalt, Maler – es gibt nicht viel, was Sie nicht können. Was machen Sie am liebsten?

Ich kann nicht tanzen. (lacht) Schwierige Frage. Alles bedingt sich. Die ganze Autorenschaft ist ja durch den Anwaltsjob entstanden. Auch bei "Alexander Hold" spiele ich mich ja nur selbst. Ich habe aber auch mal ‘ne Hauptrolle in einem Musical gehabt. Zu meinem Glück musste ich da nur singen, nicht tanzen.

Sie waren bei den Regensburger Domspatzen in der Zeit der Missbrauchs Anfang der 90er Jahre.

Ja. Aber davon habe ich nichts mitbekommen. Ich bin aber selbst gezüchtigt worden. Und verstehe, warum Missbrauchsfälle so lange unentdeckt bleiben. Kinder sind leicht beeinflussbar und erzählen ihren Eltern nichts, weil sie Angst haben, noch einmal bestraft zu werden. Sie haben ja was falsch gemacht.

Hatten Sie Angst, dass das Buch als Anleitung zum Mord missverstanden wird?

Hatte ich tatsächlich. Und habe deswegen sehr vorsichtig geschrieben. Es geht mehr darum, die juristischen Finessen herauszuarbeiten. Und das war auch das Schwierigste. Einem Laien beispielsweise den Eventualvorsatz bei Sex-Unfällen zu erklären. In dem Kapitel wird auch deutlich, dass ich viel anprangere, was schiefläuft in der Juristerei. Die Aufgabe des Buchs war aber natürlich auch, zu unterhalten und dafür die spannendsten Fälle rauszusuchen. Und zu sagen: "Leute, zu behaupten, es gebe keinen perfekten Mord, ist falsch".