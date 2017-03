Alexander Held, Christoph Süß und Co. "München Mord": Das sollten Sie über die Schauspieler wissen

Marcus Mittermeier als Weiberheld - und Vater



Marcus Mittermeier als Kommissar Neuhauser Foto:ZDF / Jürgen Olczyk

Marcus Mittermeier (47) mimt Flierls forschen Kollegen Harald Neuhauser, der sich für Frauen mindestens so sehr interessiert wie für die Mörder, die er sucht. Im wahren Leben ist der Schauspieler quasi das Gegenteil: Mit seiner Frau hat er drei gemeinsame Kinder. "Beim ersten Kind waren wir noch relativ jung; ich war 26", erklärte er in einem Interview mit spot on news. Einen Namen in der Filmbranche machte sich der gebürtige Landshuter bereits 2004. Damals allerdings nicht als Schauspieler, sondern gleich mit seinem Debütfilm "Muxmäuschenstill" als Regisseur. Ob es in diese Richtung weitergehen könnte? "Nicht unbedingt. Es macht mich schon auch sehr glücklich, als Schauspieler bei einem Film mitzumachen", so Mittermeier zumindest anlässlich des "München Mord"-Pilotfilms zu spot on news.

Alexander Held als wahnsinniges Genie



Alexander Held als Kommissar Schaller Foto:ZDF / Laurent Trümper

Der Dritte im Bunde ist der Chef Ludwig Schaller, den die meisten für einen Irren halten; dabei wandelt er lediglich zwischen Genie und Wahnsinn. Verkörpert wird der Kommissar, der nach einem Ausraster disziplinarisch in den Keller versetzt worden ist, von Alexander Held (58). Bekannt wurde er als Gestapo-Ermittler in "Sophie Scholl - Die letzten Tage" (2005). Zu sehen war er außerdem als Jurist und RAF-Opfer in "Der Baader Meinhof Komplex" (2008), Kaiser in "Die Päpstin" (2009), Anwalt in "Der Prediger" (2014) - kurzum in den letzten Jahren gab es kaum eine wichtige Produktion, in der der Münchner nicht zu sehen war... Für seine Rolle in "München Mord" wurde er 2014 mit dem Bayerischen Fernsehpreis als bester Schauspieler in der Kategorie Serien und Reihen ausgezeichnet.

Christoph Süß als eitler Chef



Kabarettist Christoph Süß kann auch ernst - wie in "München Mord" zu sehen ist Foto:imago/Sven Simon

Zu kämpfen haben alle Drei vor allem mit dem eitlen und überheblichen Kriminaloberrat Helmut Zangel, der sie eigentlich gern loswerden würde. Gespielt wird der von dem Münchner Christoph Süß (49), den viele Zuschauer wohl aus der wöchentlichen Kabarett-Satire-Sendung "Quer" (BR) kennen - oder von den Moderationen der Bayerischen Filmpreise... Und auch er ist der Jury dieser Preisverleihungen schon aufgefallen: 2000 bekam er den Kleinkunstpreis Obernburger Mühlstein (Jury- & Publikumspreis) für "Kristofs kleiner Kosmos". Es folgten: Bayerischer Fernsehpreis 2009 für die Moderation von "Quer", Bayerische Staatsmedaille für Verdienste um die Umwelt (2009) sowie Ernst-Hoferichter-Preis für "Ein Quertreiber in den bayerischen Medien" (2015).

Darum ging's in "München Mord - Einer der's geschafft hat"



"München Mord - Einer der's geschafft hat" (Szenenbild) Foto:ZDF / Laurent Trümper

Nach einem Überfall liegt der Unternehmer Tomas Horvath (Tom Lass) mehr tot als lebendig in seiner Villa. Die Ermittler Flierl, Neuhauser und Schaller gehen von versuchtem Totschlag aus. Für die drei beginnt eine Zeitreise in die gefährliche Vergangenheit von Schleusern und Geschleusten. Als ein mysteriöses Skelett im Bayerischen Wald auftaucht, führen die Ermittlungen schließlich bis über die tschechische Grenze. Im Präsidium plant Dienststellenleiter Zangel währenddessen einen genialen Schachzug, um Schaller endlich loszuwerden.