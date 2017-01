Alex Zverev kommt Rekordpreisgeld beim Münchner Tennisturnier

München - Die Tennisprofis um Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber kämpfen beim ATP-Turnier in München in diesem Jahr um ein Rekordpreisgeld. Bei den BMW Open vom 29. April bis 7. Mai werden 540 307 Euro an die Spieler ausgeschüttet, wie der Veranstalter am Donnerstag bekanntgab. Zugesagt haben für das Sandplatzturnier bereits Deutschlands beste Spieler Alexander Zverev und Kohlschreiber. Der Augsburger gewann in München bereits dreimal (2007, 2012, 2016).