Neues Buch "Benutz es!" Alex Burkhard: Das Schluchzen hinterm Lachen

Unter anderem nämlich für das Hineinwachsen in neue Situationen. In seinem Solo-Programm „Und was kann man später mal damit machen?“ hat sich der Skandinavist mit Hilfe des nordischen Gottvaters Odin gerade erarbeitet, dass das eine Möglichkeit wäre – im echten Leben ist er schon wirklich so weit, dass er vom Schreiben leben kann.

Lesen Sie auch: Neues Jahr, neue Gesichter - diese Münchner werden 2017 interessant!

Zumindest zur Hälfte von Auftritten und zur Hälfte von Schreibworkshops, die er gibt – mit der Hoffnung, dass es immer mehr Schreiben wird. Denn anders kann er ja ohnehin nicht, nicht einmal im Urlaub: „Das Leben passiert ja immer“, sagt Alex Burkhard, und um das innere Drängen nach der Verwendung geht es auch in der titelgebenden Geschichte seines neuen Buches „Benutz es!“ Zum Glück gibt es einen Entschleuniger: den bereits erwähnten Hund Ibsen (so benannt, weil er als Welpe eine Gesichtsbehaarung hatte, die an den norwegischen Dramatiker Henrik Ibsen erinnerte). „Mit dem muss ich ja immer raus und bekomme so ab und zu den Kopf frei“, sagt Burkhard.

Aber auch dabei, siehe „Benutz es!“, entstehen immer wieder Geschichten. Man ist froh darüber.

Am Montag liest Alex Burkhard in der Autorenbuchhandlung / Wilhelmstraße 41. / 19.30 Uhr. / Eintritt: 7 Euro. / Anmeldung: info@autorenbuchhandlung.de