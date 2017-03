Album soll im Mai kommen Helene Fischer: Heiße Bühnenshow zu ihren neuen Songs

Die drei neuen Songs haben alle deutsche Texte. Die Menschen im Publikum in Oldenburg waren restlos begeistert und brachen in regelrechte Jubelstürme aus. Die 32-Jährige bedankte sich sichtlich gerührt für "die Welle der Liebe", die ihr entgegengebracht wurde. Sie nannte die Vorbereitungen für ihr neues Album im Gespräch mit Florian Silbereisen "die schönste und spannendste Zeit".

Außerdem versprach sie ihren Fans: "Es dauert nicht mehr allzu lange, ich denke, Mitte Mai soll es endlich fertig werden". Auch auf ihrer offiziellen Facebook-Seite wird Mitte Mai als Veröffentlichungsdatum angegeben. Man kann die neue Platte bereits vorbestellen . Bei Amazon ist als voraussichtliches Erscheinungsdatum der 12. Mai 2017 angegeben.

Fischer brachte die Fanherzen zum Höherschlagen, als sie erklärte, dass sie Schwierigkeiten gehabt habe, drei Songs für die TV-Show auszuwählen, "obwohl ja noch gar nicht alles fertig ist". Denn: "Wir haben so viele Songs und ich bin in so viele Songs verliebt." In der "Deluxe Version" bei Amazon sind zum Beispiel 24 Tracks gelistet. Einen Titel hat das Album bislang nicht. Dafür wurde auf ihrer Facebook-Seite das Cover enthüllt.

So sind die neuen Songs

Helene Fischer zeigte sich in einem sexy Outfit in der TV-Show "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" Foto:imago/Susanne Hübner

Der kleine Vorgeschmack hatte es in sich. Fischer sagte selbst, ihr neues Album habe "eine schöne Bandbreite an ruhigen, aber auch an vielen tollen Uptempo-Songs". Vor allem die Ballade "Wenn du lachst" brachte das Publikum zum Schmelzen. Es scheint so, als sei dieses Lied für ihren Florian. Denn bei der Ankündigung strich sie ihrem Lebensgefährten liebevoll über das Gesicht und geriet kurz ins Stocken. Beide grinsten sich verliebt an und Silbereisen schwärmte: "Ein sehr schönes Lied." Aus dem Publikum war ein lautes "Awww" zu hören.

Im Text heißt es zum Beispiel: "Wenn du lachst, machst du mein Leben heller/Wenn du lachst, weiß ich wo ich hingehöre." Mit dem drauffolgenden Lied "Viva la Vida" brachte Helene Fischer dann Party-Stimmung nach Oldenburg. Sexy ließ sie die Hüften auf der Bühne kreisen. Ist hier bereits der Sommerhit 2017 gefunden? Die Fans überschlagen sich bereits jetzt. "Ohne Worte", "Vorfreude auf das neue Album steigt" oder "Hammer Songs, freue mich auf mehr" ist in den sozialen Netzwerken zu lesen.