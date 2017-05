Neben Präsident Uli Hoeneß genoss auf der Tribüne unter anderem auch Nick Young die Show der Bayern. Der NBA-Star der Los Angeles Lakers, unter dem Spitznamen Swaggy P bekannt, war auf Einladung von Bryce Taylor, mit dem er einst im College zusammengespielt hat und seitdem befreundet ist, in den Audi Dome gekommen. "Wir sind gerade rechtzeitig in Bestform", hatte Hoeneß schon vor dem Playoff-Auftakt zufrieden festgestellt und an die Serie von 15 Siegen mit den Erfolgen gegen Bamberg und Ulm erinnert.

Es sei wichtig, "vor den Playoffs Fahrt und das Momentum aufzunehmen", befand Taylor. Denn es sei schwierig, auf Knopfdruck umzuschalten, so wie etwa die Cleveland Cavaliers das in der NBA gerade getan haben: "Aber nicht jeder hat LeBron James in seiner Mannschaft." Am Donnerstag steht Spiel zwei in Berlin, zwei Tage später das vielleicht schon entscheidende dritte Duell (best of five) wieder in München (jeweils 20.30 Uhr) an. Umschalten müssen die Bayern dabei nicht. Denn im Gegensatz zu den anderen Favoriten waren sie ja schon am ersten Playoff-Spieltag im Meistermodus.