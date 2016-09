Alarmsystem für Taxifahrer

Vor dem Hintergrund der erhöhten Terrorgefahr und aufgrund der Erfahrungen während des Amoklaufs vom 22. Juli 2016 hat die IsarFunk Taxizentrale diese Vorbereitungen getroffen. So wurde in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Kanal zur Integrierten Leitstelle München installiert und ein fester Ansprechpartner in der Polizei-Einsatzzentrale definiert.

Und auch die Taxler selber verfügen über ein Notsystem, das bisher die wenigsten Menschen kennen. Sieht man am "Taxi"-Schild rote LEDs leuchten, dann hat der Fahrer einen stillen Alarm ausgelöst. Er befindet sich in einer Notsituation. Außenstehnde sollten dann umgehend die Polizei rufen.

Zudem bekommen Taxifahrer während der Wiesn Meldungen der "KatWarn"-App direkt in ihre Autos gespielt, so dass Mitteilungen über Gefahren auch an Fahrgäste unverzüglich weitergegeben werden können.

Taxitester überprüfen die Taxi-Kollegen

Auch der letzte Baustein des Sicherheitskonzepts von IsarFunk dient der Sicherheit der Fahrgäste. Während des Oktoberfests ist es nicht immer leicht, ein Taxi zu bekommen, vor allem zu Zeiten des Zeltschlusses. Dies führt oft auch wieder dazu, dass private Fahrer sich illegal mit ihren Privatfahrzeugen andienen oder Schwarze Schafe unter den Taxifahrern mit ausgeschaltetem Taxametern überteuerte Fahrten anbieten.

Wie im vergangenen Jahr werden deshalb auch heuer wieder Mitarbeiter an den stark frequentierten Bereichen der Wiesn unterwegs sein und ihre Kollegen überprüfen und Missbrauch so verhindern.