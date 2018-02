Deren Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist etwas gehandicapt, weil nur "geschäftsführend" im Amt. Zudem hatte ihr Parteifreund Norbert Röttgen zu Beginn der Sicherheitskonferenz festgestellt, dass der Zustand der Bundeswehr "absolut inakzeptabel" sei.

Doch von der Leyen lässt sich nicht in die Defensive bringen. Die "scharfzüngige Kritik" Röttgens nehme sie als "Rückenwind" des Parlaments im Sinne von mehr Unterstützung für die Truppe wahr, denn die Bundeswehr sei eine "Parlamentsarmee". Wenn man an der Armee 25 Jahre lang spare und sie reduziere, "muss man sich nicht wundern, wenn es knirscht", kontert sie.

Die US-Amerikaner, zentrales Thema der letzten Sicherheitskonferenz, spielen am ersten Tag nur indirekt eine Rolle. So schlimm wie man es nach den Ankündigungen von Präsident Donald Trump erwartet hatte, ist es nach Ansicht vieler Europäer nicht gekommen. Stoltenberg bedankt sich bei Washington dafür, dass "die Amerikaner wieder hier sind".

Von der Leyen drängt auf mehr Tempo

Die Trump-Administration dringt mit Macht auf die Umsetzung der Zusagen der europäischen Nato-Länder, ihre Verteidigungsanstrengungen auf zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung hochzufahren. Deutschland ist "ein gutes Stück" (von der Leyen) entfernt. "Europa muss endlich mehr Tempo aufnehmen", fordert von der Leyen, kann aber ein Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels in absehbarer Zeit nicht in Aussicht stellen, ihre französische Amtskollegin Parly hingegen schon: Bis 2025 will Frankreich diese Marke erreichen.

Von der Leyen zeigt sich indes besorgt, dass "bei manchen Partnern" zu sehr in Kanonen und Panzern, aber zu wenig in Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit gedacht werde: "Es gibt keine rein militärische Abkürzung zu einer dauerhaften Friedensordnung". Wenn es zu der angestrebten neuen Großen Koalition in Deutschland komme, wolle man den Verteidigungshaushalt wie den Haushalt für Entwicklungszusammenarbeit gleichermaßen aufstocken.

Obwohl es in Europa zäh vorangeht und auch Rückschritte zu verzeichnen sind, in anderen Weltregionen wäre man froh, wenn man diesen Standard im Umgang miteinander hätte. So findet der Emir von Qatar, Scheich Tamim Bin Hamad Al-Thani sogar den "Brexit" vorbildlich: Ein Beispiel für die friedliche Lösung von Konflikten, befindet er. "Da haben wir im Nahen Osten Handlungsbedarf", sagt er und bestätigt: "Der Nahe Osten steht kurz vor dem Abgrund".

Alle News zur Sicherheitskonferenz finden Sie hier