Bogenhausen – Feuerwehreinsatz im Klinikum Bogenhausen am späten Sonntagabend. Gegen 22:15 Uhr löste der Brandmelder in der Klinik in der Englschalkinger Straße aus. Die Patientin in dem Bett hat einem aufmerksamen Krankenpfleger allem Anschein nach ihr Leben zu verdanken.