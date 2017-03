Aktueller Schneebericht Schneenachschub für viele Skigebiete

Im Schwarzwald in Muggenbrunn und am Feldberg meldete man um die 20cm frischen Schnee, am Grünten, in Baiersbronn, in Oberjoch oder Oberau schneite es 15-25cm. Auf der Zugspitze, in Brauneck-Wegscheid und Teilen des Allgäus waren es im Laufe der Woche etwa 40cm, die Frau Holle zu Boden schickte.

Die größte Schneehöhe in Deutschland weist aktuell weiterhin die Zugspitze auf, hier zeigt die Messtation eine Höhe von 240cm. Unweit der Zugspitze findet sich das Dammkar-Karwendel, wo noch 120cm Schnee liegen, in Grasgehren sind es 100cm.

Österreich

Spannende Tage gab es diese Woche auch in Österreich, denn in der Wetterküche wurde ausgiebig gekocht. Im Salzburger Land und in Kärnten schneite es am Dienstag stark, so dass zum Beispiel in Nassfeld und Gerlitzen ein halber Meter zusammen kam, in der Silvretta Arena und im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn waren es um die 30cm. Auch in den Tiroler Skigebieten war Schneefall zu verzeichnen, wenn auch nicht ganz so ergiebig. Dennoch: In den Gletscherskigebieten (Kaunertaler, Hintertuxer, Pitztaler) meldete man 30cm Neuschnee, auch Skigebiete wie Kitzbühel, Serfaus-Fiss-Ladis, Ischgl, St. Anton am Arlberg oder das Alpbachtal verbuchten 15-20cm frischen Schnee.

In Österreich haben sich die Gesamschneehöhen somit wie auch in Deutschland positiv entwickelt. Ganz vorn liegt der Kaunertaler Gletscher mit offiziell 270cm, dahinter folgen die Tiroler Zugspitz Arena mit 240cm sowie Sölden mit 235cm Schneehöhe.

Schweiz

Über neuen Schneefall konnten sich auch zahlreiche Skigebiete in der Schweiz freuen. In der Nacht zum Donnerstag meldeten einige Skigebiete – vor allem im Wallis - mehr als 20cm Neuschnee. Unter diesen waren zum Beispiel die Aletsch Arena, das Lötschental, Obergoms oder auch Morgins. Zudem meldete am heutigen Donnerstag Melchsee-Frutt noch 25cm Neuschnee. Schon in den beiden Tagen zuvor durften diverse Skigebiete teils kräftigen Schneefall verbuchen, allen voran der Gletscher in Gstaad, wo 50cm Neuschnee fielen. Weitere Skigebiete, die vom Sturmtief mit Schnee bedacht wurden, sind unter anderem Nax (40cm insgesamt), Samnaun (35cm), Crans Montana (30cm), Engelberg-Titlis (25cm insgesamt) und Davos Klosters (10cm).

In Gstaad liegt das Skigebiet, welches aktuell die größte Schneehöhe in der Schweiz hat. Auf dem Gletscher beträgt die Schneehöhe nach den jüngsten Schneefällen 490cm. Das Lötschental mit 277cm folgt danach und dahinter ist die Skiarena Andermatt-Sedrun mit offiziell 260cm auf Rang drei der Liste. Dort sind aktuell übrigens 95 Pistenkilometer befahrbar.

Frankreich

Richtig viel Nachschub von oben gab es in den letzten Tagen in Frankreich. Noch in der Nacht zu Donnerstag schneite es kräftig. Bis zu 75cm Neuschnee meldeten die Skigebiete, dementsprechend waren die letzten Tage die schneereichste Phase im ganzen Winter 17/18! Ganz vorne dabei war La Rosiere in den Savoyen, wo es in den letzten 48 Stunden mehr als einen Meter Neuschnee gab und die Schneehöhe so auf 235cm anwuchs. Auch in weitere Gebieten in den Savoyen fiel reichlich Neuschnee. 50cm waren es in Morillon, 40cm in Les Contamines, 30cm in La Clusaz und 22cm in Meribel, um nur einige zu nennen

Die größte Schneehöhe in Frankreich haben dann auch weiterhin Skigebiete in der Savoyen-Region, denn Bonneval sur Arc (280cm) und Valfrejus (270cm) führen das Ranking an. Mit 250cm ist Gourette in den Pyrenäen direkt dahinter.

Italien

In Italien haben aktuell immerhin noch mehr als zehn Skigebiete eine Schneehöhe von mehr als zwei Metern. Spitzenreiter hierbei sind die Skigebiete Passo Lanciano und Campo Imperatore in den Abruzzen mit jeweils 250cm. Dort fiel allerdings in den letzten 72 Stunden kein neuer Schnee. Den gab es allerdings in Italien sehr wohl, zahlreiche Skigebiete im Aostatal, der Lombardei und auch im Trentino meldeten reichlich Schneefall. So kamen teilweise mehr als 50cm in einzelnen Gebieten zusammen. Darunter waren La Thuile (55cm), Piazzatorre (50cm), Bormio (50cm), Madonna di Campiglio (40cm), Livigno (40cm) und auch Cortina d’Ampezzo (35cm).

Insgesamt fiel in allen großen Skigebieten Neuschnee und die Bedingungen auf den Pisten sind in den einzelnen Wintersportorten noch recht gut. Alle Gebiete haben noch bis mindestens Anfang April, teilweise bis Ende April geöffnet.