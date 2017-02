#msc2017 - Die Sicherheitskonferenz 2017 im AZ-Newsblog

+++ Deutliche Warnung von Ursuly von der Leyen +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die neue US-Regierung mit ungewohnt deutlichen Worten vor außenpolitischen Alleingängen gewarnt. Die Nato sei eine Wertegemeinschaft, das Vertrauen der Bündnispartner dürfe nicht zur Disposition stehen. Dies bedeute, dass man das gemeinsame Interesse, wieder zu einem verlässlichen Miteinander mit Russland zu kommen, auch gemeinsam angehe - "und nicht bilateral über die Köpfe der Partner hinweg", sagte von der Leyen bei der Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag.

Die Außenpolitik der neuen US-Regierung von Präsident Donald Trump steht im Mittelpunkt des Treffens. In der Russland-Politik wird der Schlingerkurs der Trump-Regierung so deutlich wie in keinem anderen Feld.

US-Verteidigungsminister James Mattis hatte den Nato-Partnern am Mittwoch gedroht, das US-Engagement zurückzufahren, sollten sie nicht mehr für ihre Verteidigung ausgeben. Die Lastenverteilung unter Bündnispartnern sei mehr als eine Frage des Geldes, sagte von der Leyen. Die Last gemeinsam zu tragen, sei zu allererst einmal das Prinzip, füreinander einzustehen, ohne Wenn und Aber. "Das schließt Alleingänge aus – sowohl den Alleingang des Vorwegpreschens, aber auch den Alleingang des Sich-Wegduckens."

+++ Entwicklungsminister Müller: Mehr Militär wird nicht zu mehr Frieden führen +++

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hofft, dass die USA unter Präsident Donald Trump ihre Gelder und ihr Engagement für Entwicklungshilfe nicht immer weiter zurückfahren. "Wir müssen in Entwicklung investieren, um Krisen und Kriege der Zukunft zu verhindern", mahnte der CSU-Politiker am Freitag vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Eine Steigerung der Militärausgaben ohne gleichzeitige Erhöhung der Gelder für die Entwicklungspolitik etwa in Afrika bringe nichts. "Mehr Militär wird nicht mehr Frieden auf der Welt schaffen."

Schon jetzt gebe es hier ein großes Missverhältnis: 160 Milliarden Euro würden weltweit pro Jahr für Entwicklungshilfe ausgegeben - und 1.700 Milliarden Euro für Militär. Die neue US-Regierung drängt die Nato-Partner dazu, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte Verständnis für diese Forderung geäußert.

Müller sagte in München, Ausgangspunkt für Konflikte auf der Welt seien Hunger, Armut, Not und Elend in den betreffenden Regionen. Dabei nannte der Minister Afrika die große Herausforderung dieses Jahrhunderts. Er forderte unter anderem "Partnerschaft statt Ausbeutung" und einen fairen Handel. "Militärs können Feuer löschen. Aber so viele Feuerlöscher gibt es nicht auf der Welt, wie Brände entstehen, wenn wir nicht handeln", sagte er.

+++ Demonstrationen für Samstag angekündigt +++

Die größte Demo gegen die Siko findet am Samstag statt. Initiator Claus Schreer hat für das „Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz“ bis zu 4000 Teilnehmer angemeldet. Auftaktkundgebung ist um 13 Uhr am Stachus. Danach führt die Route der Demonstranten über Lenbachplatz, Platz der Opfer des Nationalsozialismus, Brienner Straße, Odeonsplatz, Residenzstraße, Dienerstraße zum Marienplatz, wo gegen 15 Uhr die Schlusskundgebung geplant ist. Entlang der Route herrscht Halteverbot. Auch wird es zu Verkehrssperren kommen.

+++ Israeli neben Iraner? Parkprobleme am Flughafen +++

Auf 200 zusätzliche Flugbewegungen haben sich die Verantwortlichen am Münchner Flughafen eingestellt. Doch wo sollen die Flugzeuge alle parken?

Dieses logistische Problem schildert die "Süddeutsche Zeitung" so: "Schon mal einen Parkplatz für eine Boeing 747 gesucht? Möglichst in der Nähe der Boeing 757, weil die ja dem Vizepräsidenten gehört, und die 747 seinem Verteidigungsminister? Unbedingt so geparkt, dass sie im Notfall sofort losrollen und starten kann? Und das Ganze vielleicht nicht gerade in der Nähe einer Maschine aus einem Schurkenstaat?" - "Wir wissen, dass wir einen Israeli nicht neben einen Iraner stellen", sagt der Leiter der Zentralen Verkehrssteuerung am Münchner Flughafen. "Das könnte Komplikationen geben.""

Hochrangige Minister und Regierungschefs beanspruchen stillschweigend einen Jet-Parkplatz in der ersten Reihe. Vor zwei Jahren beim G-7-Gipfel in München sollten die Japaner mit zwei großen Jumbos kommen, einer mit dem Premierminister. Der war also protokollarisch ranghöher. Schließlich flog der Regierungschef mit einer anderen Maschine ein, auf seinem vorgesehenen Platz stand aber schon der rangniedrigere Jet aus Japan. Deshalb fragte der Militärattaché höflich an, ob man die Flugzeuge nicht umparken könne. Kann man, teilte ihm die Airport-Leitung mit, kostet aber 1500 Euro extra. Da ließen es die Japaner sein.

+++ Straßensperren in der Altstadt +++

Wer ab Freitagmittag bis Sonntag mit dem Auto in die Altstadt fahren will, der sollte lieber auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.Die Sperrzone umfasst den Bereich Promenadeplatz – Kardinal-Faulhaber-Straße – Karmeliterstraße – Hartmannstraße, sowie Teile der Pacellistraße – Prannerstraße – und Maffeistraße. Parken ist hier ebenfalls verboten.





Alle Jahre wieder: Ab heute, 6 Uhr, bis Sonntag, 15 Uhr wird der Bereich um den Bayerischen Hof wieder zur Sicherheitszone. Hier darf nur rein, wer „berechtigt“ ist.

+++ Von der Leyen macht den Auftakt +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihr US-Amtskollege James Mattis eröffnen das Forum, das zu den weltweit wichtigsten Treffen zum Thema Sicherheitspolitik gehört.

+++ Kennen Sie die Sicherheitskonferenz? +++

Die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz sei angesichts der weltpolitischen Lage die spannendste und kritischste seit vielen Jahren, sagte Gastgeber Wolfgang Ischinger. Nach dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel und der G20-Außenminister in Bonn ist die Siko das dritte Forum in dieser Woche, bei dem sich Vertreter der Trump-Regierung vorstellen.

Die Siko-Themen

Bis Sonntag werden 30 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister im Bayerischer Hof erwartet. Die Mächtigen der Welt haben neben der bisher eher widersprüchlichen US-Außenpolitik viele weitere Themen: Die Spannungen mit Russland, den Syrien-Krieg, den Ukraine-Konflikt und nicht zuletzt die Zukunft der EU.

Warum gibt es die Sicherheitskonferenz?

Die SiKo wurde im Herbst 1963 als "Internationale Wehrkunde-Begegnung" gegründet, der Widerstandskämpfer Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzin ist Gründungsvater der Tagung. Er wollte (militärische) Katastrophen wie den Zweiten Weltkrieg für die Zukunft verhindern und suchte ein Forum, bei dem in nicht-formellen Gesprächen über Rüstungs- und Sicherheitsthematiken gesprochen werden konnte. Ursprünglich war die Teilnehmerzahl auf 60 Personen beschränkt. Im Laufe der Jahre etablierte sich die "Wehrkundetagung", nach dem Kalten Krieg öffnete man sich sowohl thematisch wie auch personell. Inzwischen ist die SiKo das weltweit größte Treffen dieser Art.

Die Münchner Sicherheitskonferenz ist keine Regierungsveranstaltung, sondern offiziell eine privat organisierte und durchgeführte Veranstaltung. Daher gibt es auch keine rechtlich gültigen Verträge, die teilnehmenden (Spitzen-)Politiker tauschen sich quasi in privater Runde und Atmopshäre aus. Das hat auch zur Folge, dass sich Poltiker und Militärs aus Staaten treffen und unterhalten können, die offiziell nicht oder nur ungern miteinander reden (dürfen). Aktuell wird die Sicherheitskonferenz von Botschafter Wolfgang Ischinger geleitet.