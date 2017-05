In München ist alles "ausgezeichnet"

Die Münchner Seen (Garchinger See, Heimstettener See, Feringasee, Unterschleißheimer See, Fasaneriesee, Feldmochinger See, Langwieder See, Lerchenauer See, Regattasee, Ruderregattastrecke, Lusssee und Riemer See) erhielten alle ein "ausgezeichnet".

Am Starnberger See wurden acht Badestellen überprüft und mit ausgezeichnet bewertet - nur der gemeindliche Badeplatz Seeshaupt muss sich mit einem "gut" begnügen.

Der Tegernsee gilt als einer der saubersten Seen in Bayern. Dementsprechend gut ist auch die Bewertung von fünf Badestellen: Alle sind ausgezeichnet.

Am Ammersee wurden acht Badestellen getestet. Alle sind mit "ausgezeichnet" eingestuft worden.

Weitere Bewertungen der bayerischen Seen finden sich unter www.lgl.bayern.de

