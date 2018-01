Mehr als die Hälfte sind Frauen

2016 haben 3.443 ausländische Antragsteller in München diese Voraussetzungen erfüllt und den deutschen Pass bekommen, so steht es im neuen Quartalsheft des Statistischen Amts München. Das waren 1.033 Menschen mehr als zwei Jahre davor (plus 43 Prozent). Es sind aber deutlich weniger als noch zu Spitzenzeiten wie Jahr 2001 (da waren es über 4.700 neue deutsche Staatsbürger in München).