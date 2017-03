Aktiver, fröhlicher und glücklicher Das Frühlingsgefühl: Warum wir um diese Jahreszeit aufblühen

Wie wertvoll Vitamin D ist, verrät schon der wissenschaftliche Name des Hormons: Calciferol, auf Deutsch "Kalkbringer". Das Hormon hilft, Kalk (Calcium) dorthin zu transportieren, wo er gebraucht wird – in die Knochen und die Muskeln. Im Frühling steigt also unsere Muskelkraft, die Knochen werden dichter und damit stabiler. Ein Tag im Freien macht acht Tage ohne Sonnenlicht wett.

Die Sonnenstrahlung wirkt aber nicht nur über das Licht, sondern auch über die Wärme. Einige Forscher erklären so die Frühjahrsmüdigkeit, die so manchen befällt. Man muss sich die ersten Frühlingstage demnach vorstellen wie eine sehr laue Dauersauna: Durch die Wärme weiten sich die Adern, der Blutdruck sinkt, wir fühlen uns zunächst müde und schlapp. Hat sich der Organismus einmal angepasst, ist es auch mit der Frühjahrsmüdigkeit vorbei.

Bleibt noch das Rätsel der Frühlingsgefühle. Woran liegt es, dass wir uns frischer fühlen, fröhlicher und vielleicht auch attraktiver? Wir profitieren nicht nur von den Sonnenstrahlen auf unserer Haut. Auch auf die Netzhaut im Auge fällt viel mehr Licht als im Winter. Das Frühjahrslicht hemmt nun über Rezeptoren in der Netzhaut die Produktion von Melatonin im Hirn.

Vor allem im Winter hat uns dieses "Schlafhormon" müde und schlapp gemacht. Je weniger Melatonin gebildet wird, desto besser kann Serotonin wirken. Serotonin gilt als "Glückshormon", Depressive leiden unter einem Mangel daran. Je mehr Licht, desto mehr Serotonin.

Der Frühling ist also eine Art kostenlose Lichttherapie. Einen Wermutstropfen hat der Frühling aber doch: Die so wichtige UV-B-Strahlung gibt es nur im Verbund mit UV-A-Strahlung – und die lässt die Haut altern. Wir werden also zusehends faltiger, sind dabei aber kräftiger, glücklicher und gesünder. Oder, frei nach Hesse: Jedem Aufblühen wohnt ein Welken inne. Das ist, alles in allem, doch ein guter Deal.