Die Golden Globes 2018 sind auf einem guten Weg als historisches Ereignis in die Geschichte einzugehen. Im Zeichen der #MeToo-Bewegung und als Protest gegen die Macht der Männer in Hollywood, erschienen die Promis zum großen Teil in schwarzen Roben. Einige dieser Abendkleider werden nun für einen guten Zweck versteigert. Für die Organisation der Auktion haben sich der Verlag Condé Nast, der Online-Handel eBay und das Projekt Time's Up zusammengeschlossen. Der Erlös soll dem Time's Up Legal Defense Fund zu Gute kommen.