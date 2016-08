Junge Frauen lenken Autofahrer ab, damit die merken, wie abgelenkt sie immer sind – von ihrem Handy. Bitte was?

Schwabing - Es hätte auch ein grün angemalter Elefant sein können, sagt Michael Haberland, Verkehrsexperte und Präsident vom Automobilclub "Mobil in Deutschland". Dass es dann am Ende junge Frauen in Dirndl und später auch nur im Bikini geworden sind – mei.