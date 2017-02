Vodka und Gin aus der Heimat

Alkohol stellt die Familie Schlemmer schon seit 1907 mit eigenem Getreide her. Nach einigen Umstrukturierungen wegen dem Wegfall des Bundesbranntweinmonopols produziert Johannes Schlemmer (29) mit seinem Bruder Christian (31), der den Hof führt, Vodka – Spirit of Bavaria heißt er. "Sogar Michail Gorbatschow hat ihn am Tegernsee probiert und meinte, dass er nie gedacht hätte, dass so ein guter Vodka von hier kommt", sagt Johannes Schlemmer.