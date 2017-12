"Akribie und Professionalität" Bob-EM: Deutscher Dreifachsieg in Igls

"Gehen mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Weihnachtspause"

Erst vor einer Woche hatte Schneider in Winterberg den ersten Weltcupsieg der deutschen Frauen seit fast drei Jahren geschafft, nun legte sie in Igls mit ihrem zweiten Karriere-Erfolg nach. In der Weltcup-Wertung hatte Schneider nach zwei Läufen mehr als drei Zehntelsekunden Vorsprung auf Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA. Jamanka wurde mit Lisa Buckwitz starke Dritte der Weltcup-Wertung und ließ Olympiasiegerin Kaillie Humphries (Kanada) hinter sich, Köhler und Ann-Christin Strack belegten den ebenfalls sehr guten fünften Platz.

"Die Akribie und Professionalität, mit der die drei Teams seit Wochen zusammenarbeiten, ist toll", sagte Spies: "Wir gehen mit einem sehr, sehr guten Gefühl in die Weihnachtspause." Über Jahre hatten Humphries, Meyers Taylor und Jamie Greubel Poser (USA) den Frauen-Bobsport dominiert, mit Blick auf die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) wird nun zumindest eine Medaille für Deutschland aber immer realistischer.

Schneider, die erst 2015/2016 an die Lenkseile gewechselt war, entwickelt sich dabei zur Speerspitze. In Igls durfte sie erstmals mit Drazek, der derzeit wohl weltbesten Anschieberin, an den Start gehen.

