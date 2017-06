Airbus kämpft um Kunden Update für den Riesenjet: Das A380-Desaster

Airbus und Konkurrent Boeing haben auf der Luftfahrtmesse schon einige Großaufträge eingesammelt. Fast alle Bestellungen entfielen auf kleinere Langstreckenflieger.

Von dieser Nachfrage will ein US-Startup profitieren. Das junge Unternehmen Boom hat für seinen bis zu 55-sitzigen Überschalljet inzwischen 76 Bestellungen von fünf Fluggesellschaften eingesammelt.

Über 13 Jahre nach dem Aus für die Concorde rückt eine mögliche Rückkehr des Überschallflugs im Passagierverkehr näher. Mit "Mach 2,2", also mehr als doppelter Schallgeschwindigkeit, soll der Boom-Jet noch schneller unterwegs sein als die legendäre Concorde. Erstkundin ist die Fluglinie des Milliardärs Richard Branson.

Das erste Exemplar des Boom-Jets soll 2023 in den Linienverkehr starten. Weil die Maschine wie schon die Concorde mehr als doppelt so schnell ist wie herkömmliche Passagierjets von Boeing und Airbus, soll sich die Reisezeit halbieren. Die Strecke Paris - New York wäre dann in dreieinhalb Stunden zu schaffen.

Zum Leidwesen der Franzosen bei Airbus. Dort hofft man, dass die goldene Zeit des A380 noch kommt - wenn nur der eigene Atem lang genug ist.

Lesen Sie auch: Mobilität in Deutschland - Carsharing: Kunde wird zum Lehrmeister der Autokonzerne