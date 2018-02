20:15 Uhr, ProSieben: Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Heidi Klum beginnt erstmals die Suche nach "Germany's next Topmodel" 2018 in der Karibik. An einem Traumstrand stellen Thomas Hayo und Michael Michalsky der Jurychefin 50 Topmodel-Anwärterinnen vor, die sie in ganz Deutschland gesucht haben. Heidi Klum: "Wir überraschen unsere Topmodel-Anwärterinnen jedes Jahr mit etwas Besonderem. Für diese Staffel haben wir gleich 50 Nachwuchsmodels in ein sonniges Paradies geladen, die Karibik. Was kann es Schöneres geben?"

20:15 Uhr, Tele 5: XIII - Die Verschwörung, Actionthriller

Die erste US-Präsidentin wird erschossen, der Attentäter entkommt. Ein älteres Ehepaar findet Monate später einen verletzten Fallschirmjäger (Stephen Dorff), der unter Amnesie leidet. Einziger Hinweis auf seine Identität ist die eintätowierte Zahl "XIII". Bald stellt sich heraus, dass der Elitekämpfer als Mörder der Präsidentin gesucht wird. Oder ist er das Opfer einer Verschwörung?

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Irgendwelche Notrufe, Alarme, Explosionen?, Dramedyserie

Karin (Jessica Ginkel) und Stefan (Hendrik Duryn) befürchten, dass Direktor Rose (Ulrich Gebauer) wieder zum Alkohol greift, nachdem Charlotte (Andrea L'Arronge) ihn verlassen hat. Statt zu trauern, stürzt sich Rose voller Tatendrang in die Arbeit. Es gelingt ihm, dem verhassten Karoliner Gymnasium die Top-Referendarin Ina Lobwohl abzuwerben. Die hat jedoch ein Geheimnis, dessen Aufdeckung den Erfolg ihrer Lehrerprüfung gefährdet. Stefan versucht, ihr zu helfen, gegen die Schulamtsprüfer zu bestehen.

20:15 Uhr, kabel eins: 16 Blocks, Copthriller

Der desillusionierte New Yorker Cop Jack Mosley (Bruce Willis) will einfach nur nach Hause und etwas trinken. Um 8.02 Uhr bekommt er jedoch einen scheinbar einfachen Auftrag: Der Kleinkriminelle Eddie Bunker (Mos Def) soll um 10 Uhr vor einem Untersuchungsausschuss gegen korrupte Polizisten aussagen und muss von seiner Zelle zum Gerichtsgebäude gebracht werden - das ist 16 Straßenblocks entfernt. In 15 Minuten wäre die Sache erledigt, aber plötzlich geht alles schief. Für Mosley und Bunker beginnt ein lebensbedrohlicher Trip.