Finanzielle Mangelerscheinungen

Millionen Kinder und Jugendliche zu arm für Urlaub

[3] Berlin (dpa) - Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland können wegen zu knapper Kasse nicht in den Urlaub fahren. Nach den jüngsten offiziellen Zahlen lebten 2014 mehr als 3,4 Millionen Kinder und Jugendliche in einem Haushalt, der sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten kann.