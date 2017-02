Trotz Treffen vor wenigen Tagen De Maizière verärgert über Abschiebestopp nach Afghanistan

De Maizière sagte, die Abschiebung nach Afghanistan sei in "kleinem Umfang" vertretbar. Dies gelte unter anderem für den Norden des Landes. "Auch in Kabul kann man nicht sagen, dass dort insgesamt die Lage so unsicher ist, dass man die Leute da nicht hinschicken könnte", argumentierte der Minister.

Die Grünen-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Sandra Detzer, sieht derzeit wenig Chancen für einen grundsätzlichen Stopp der umstrittenen Abschiebungen nach Afghanistan. "Wir Grüne sehen die Abschiebungen nach Afghanistan sehr kritisch", sagte Detzer der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Trotzdem müssen sich die Bundesländer im gültigen Rechtsrahmen bewegen. Der Rechtsrahmen ist: Wenn die Bundesregierung zu der Einschätzung kommt, dass die Lage in Afghanistan es zulässt, dann ist abzuschieben."

Mehr als zehn Jahre lang habe es aus gutem Grund einen Abschiebestopp nach Afghanistan gegeben. "Es wäre klare grüne Position, den wieder in Kraft zu setzen. Aber es gibt dafür im Bund derzeit keine Mehrheiten."