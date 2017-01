Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband bezeichneten die Abschiebungen als inhuman und zynisch. Die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich in den vergangenen Monaten drastisch verschlechtert, argumentieren sie. Das belegt auch der aktuelle Bericht des Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Darin heißt es: "Ein pauschalisierender Ansatz, der bestimmte Regionen hinsichtlich der Gefahr von Menschenrechtsverletzungen (...) als sichere und zumutbare interne Schutzalternative ansieht, ist nach Auffassung von UNHCR vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Afghanistan nicht möglich."

Prominente unterstützen eine Petition

Im Internet haben mehr als 37 000 Personen eine Petition der Bayerischen Ärzteinitiative für Flüchtlingsrechte unterschrieben, mit der sie gegen die "menschenrechtswidrigen Abschiebungen" protestieren. Auf der Liste der Unterzeichner finden sich zahlreiche Prominente: Schauspielerin Senta Berger und ihr Mann, der Regisseur Michael Verhoeven, Moderatorin Amelie Fried und ihr Mann, der Schriftsteller Peter Probst und der Musiker Günther Sigl ("Spider Murphy Gang"). In ihrem Brief an die Kanzlerin fordern sie unter anderem "dass die Bundesregierung ihre Afghanistan-Flüchtlingspolitik im Sinne der Menschenrechte neu justiert".



Fordern mehr Menschlichkeit: Senta Berger und Michael Verhoeven. Foto: dpa