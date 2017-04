Der BBC sagt Harrison: "Es ist schwere Arbeit". Er ergänzte: "Meine liebsten Momente sind, wenn ich mich für ein paar Minuten ausruhen und einfach in der Sonne liegen kann – eine typische Gorilla-Aktivität. Aber kein Gorilla wäre wohl so blöd, an einem Marathon teilzunehmen"

Noch lange nicht Schluß

"Es ist schwere Arbeit", sagt Harrison gegenüber britischen Medien. "All meine Muskeln schmerzen mittlerweile, so dass ich heute wohl ein paar zusätzliche Pausen einlegen werde. Aber ich komme voran, und das ist alles, was zählt." Am Donnerstagabend befindet er sich auf dem 27. Kilometer. Der Gorilla hat also noch einen langen Weg vor sich.

