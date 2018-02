Ein deutsch-australisches Forscherteam fand außerdem heraus, das Bienen bis vier zählen können. Dafür machten die Wissenschaftler einen Versuch mit Plexiglasröhren. An die Öffnung der Röhren wurden drei kleine schwarze Punkte gemalt. Die Versuchs-Bienen flogen dann an den Punkten vorbei in die Röhre. Am Röhrenausgang mussten sich die kleinen Brummer zwischen zwei Richtungen entscheiden. An einem Ausgang waren drei aufgemalte Zitronen, am anderen Ende vier Blätter. Da die Bienen immer den Ausgang nahmen, an dem drei Objekte gezeigt wurden, kann man davon ausgehen, dass sich die Bienen die Punktzahl am Anfang der Röhre merken und wiedererkennen konnten.