Das sei inzwischen zwar entkräftet, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Denn zum Stadtgründungsfest 2016 führte ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut Umfragen durch, welche ergaben, dass die Mehrzahl der Besucher tatsächlich das Stadtgründungsfest und nicht die Geschäfte besucht hatten. Aber auch der räumliche Umfang der geöffneten Läden ist ein Knackpunkt im Streit um die Ausnahmegenehmigungen. In der damaligen Gerichtsverhandlung bemängelte Verdi, dass die Verkaufsfläche zehnmal so groß war wie die Festfläche. Und das könnte auch künftig das K.O.-Kriterium für sämtlich mögliche Verkaufsoffene Sonntage sein.

Die Geschäfte, welche "City Partner München e.V." heuer gern am Tag des Stadtfestes öffnen würde, hätten laut einem Gutachten eine im Verhältnis zur Veranstaltungsfläche "deutlich überdimensioniert Verkaufsfläche". Deshalb werde es "aus rechtlichen Gründen keinen verkaufsoffenen Sonntag zum Stadtgründungsfest 2017 geben", so die Stadt.

Das KVR habe "City Partner München" bereits mitgeteilt, dass es die vom Verein beantragte Sonntagsöffnung nicht in der beabsichtigten Form - innerhalb des Altstadtrings sowie vom Karlsplatz bis zum Hauptbahnhof - genehmigen kann. Nach etlichen Sondierungsgesprächen seit Oktober 2016 habe das KVR mit einem Kooperationsvorschlag die Sonntagsöffnung in einem räumlich kleineren Gebiet ermöglichen wollen, teilte die Stadt mit. Darauf sei "City Partner München" allerdings nicht eingegangen. So habe es keine Alternative gegeben als den Antrag für einen Verkaufsoffenen Sonntag abzulehnen.

In der Debatte um veränderte Ladenöffnungszeiten gibt es seit Jahren immer wieder Streit. Zwei Lager stehen sich dabei fast unversöhnlich gegenüber: Auf der einen Seite die Einzelhändler, auf der anderen eine Allianz von Kirche und Gewerkschaften. Sie wollen den Sonntag weiterhin als Ruhetag verankert sehen beziehungsweise noch ausgedehntere Arbeitszeiten für Arbeitnehmer verhindern.