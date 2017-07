Ähnlichkeiten mit Isarmord Messerstecher von Milbertshofen: Ist das Domenicos Mörder?

München - Ein Messerangriff am frühen Freitagmorgen in Milbertshofen lässt die Fahnder bei K11 aufhorchen. Ein Mann rammt einem Fremden ein Messer in den Leib – völlig grundlos und überraschend. Dann verschwindet er. Ähnlich ging auch der Mörder vor, der am 28. Mai 2013 den Ingenieur Domenico L. am Isarufer erstach. "Da wird man natürlich hellhörig", sagt Herbert Linder, Chef der Münchner Mordkommission, "das macht sofort stutzig, weil der Täter ebenfalls ansatzlos zugestochen hat."