Ähnlicher Fall vor einem Monat Schon wieder! Feuer in Flüchtlings-Wohnanlage

Brand im selben Gebäude Mitte März

Besonders brisant: Bereits vor rund einem Monat, am 15. März, kam es im selben Gebäude zu einem ähnlichen Brand. Damals stand ein abgestellter Kinderwagen sowie Bettzeug in einem Treppenhaus in Flammen. In Panik flüchtete mehrere Bewohner damals auf die Dächer, die Feuerwehr musste sie mit einer Drehleiter in Sicherheit bringen. Das Feuer brannte an zwei verschiedenen Stellen auf zwei getrennten Stockwerken – deswegen schloss die Polizei eine vorsätzliche Tat, also Brandstiftung, nicht aus.