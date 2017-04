Ähnliche Tat in Oberstdorf Juwelier-Raub: Schlugen die Täter schon mal zu?

Harlaching/Oberstdorf – Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor, sie waren mit einer Pistole und Hämmern bewaffnet und versprühten Pfefferspray. Und die Räuber wirkten sehr jung. Der brutale Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Peter-Auzinger-Straße in Harlaching am vergangenen Mittwoch in München weist große Ähnlichkeiten zu einem Raubüberfall in Oberstdorf Anfang März auf.