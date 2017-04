Adidas oder Puma? "Die Dasslers": Hannah Herzsprung verrät den Running Gag am Set

"Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester"

Dass sie in den beiden Filmen eine reale Person verkörpert, hat für die Schauspielerin in der Vorbereitung auf den Dreh keinen Unterschied zu anderen Rollen gemacht: "Das Drehbuch war schon sehr gut. Dann fängt man an, sich geschichtlich einzulesen, hat viele Gespräche mit den Regisseuren und Autoren", erklärt sie den Ablauf vor Drehbeginn. "Es ist so ein Findungsprozess, auch durch die Maske und die Kostümprobe im Vorfeld. Das gehört alles zusammen." Der schönste Moment sei dann, wenn man endlich spielen dürfe...

Das Thema Geschwisterstreit kennt Hannah Herzsprung, die eine knapp zwei Jahre ältere Schwester hat, natürlich aus eigener Erfahrung. Viel gestritten hätten sie jedoch nie, "ich glaube, ganz normal, wie es so unter Schwestern eben ist", verrät sie. Einen so verbitterten Streit wie bei den Dasslers könne sie sich nicht vorstellen, ganz im Gegenteil: "Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester und ich hoffe, dass das auch für immer so bleibt."