Adele ist in bester Gesellschaft Plötzlich verheiratet: Diese Stars sagten heimlich Ja

Unbemerkt wie ein Fisch im Wasser



Michael Phelps und seine Frau Nicole in Paris Foto:instagram.com/m_phelps00

Schwimm-Star Michael Phelps (31) hat mehr Olympia-Goldmedaillen gesammelt als jeder andere Sportler. Während seine Erfolge für die ganze Welt zu sehen waren, hat er seine Hochzeit mit Nicole Johnson im Juni 2016 lange geheim gehalten. Erst Ende Oktober verriet er seinen Fans in einem Facebook-Live-Chat, dass er bereits seit einigen Monaten unter der Haube ist. Warum diese Geheimniskrämerei? Weil man immer etwas nur für sich haben sollte, lautete seine Antwort.

"Mr. & Mrs. Ullmann"



Janin Reinhardt hat den Nachnamen ihres Mannes Kostja Ullmann angenommen Foto:Denis Makarenko / Shutterstock.com

Nicht nur US-Promis verstehen dieses Spiel. Die Film- und Fernsehstars Janin Reinhardt (35, "Lotta in Love") und Kostja Ullmann (32, "Groupies bleiben nicht zum Frühstück" ) überraschten ihre Fans im Juli 2016 mit der Nachricht, dass sie nach acht Jahren Beziehung in den Hafen der Ehe eingelaufen sind. Auf Facebook posteten sie einen Schnappschuss von sich im Pool. Darunter prangten die Worte "Mr. & Mrs Ullmann". Die Moderatorin änderte zudem den Titel ihres Facebook-Accounts in "Janin Ullmann".

Sneaky Scarlett



Scarlett Johansson und Romain Dauriac haben eine gemeinsame Tochter namens Rose Foto:DFree / Shutterstock.com

Hollywood-Star Scarlett Johansson (32, "Lucy" ) hat ihren Noch-Ehemann Romain Dauriac Anfang Oktober 2014 auf einer Ranch geehelicht. Einige Monate später kam die Hochzeit schließlich heraus. Ebenso unbemerkt hat sich das Paar im Sommer 2016 getrennt. Erst im Januar 2017 wurde die Schauspielerin ohne ihren Ehering beim "Women's March" in Washington abgelichtet.

Die sind ein Paar?



Rachel Weisz und 007-Darsteller Daniel Craig sind seit 2011 verheiratet Foto:Ga Fullner / Shutterstock.com

Die Schauspieler Rachel Weisz (46, "Der ewige Gärtner" ) und Daniel Craig (49, "James Bond 007: Spectre" ) sind seit 2011 verheiratet. Dass die beiden überhaupt ein Paar sind, konnten sie bereits geheim halten. Sie verliebten sich am Set zu "Dream House" und waren zu diesem Zeitpunkt noch in jeweils anderen Beziehungen. Ihre Hochzeit blieb ebenfalls unter dem Radar. Seitdem sieht man die Eheleute nur selten zusammen auf Events oder Filmpremieren. Ihr Mann sei einfach zu berühmt, erklärte Weisz einst ihre Zurückgezogenheit.

Taktische Irreführung



Ashton Kutcher und Mila Kunis waren von 1998 bis 2006 zusammen in der Serie "Die wilden Siebziger" zu sehen Foto:Lisa Rose-Globe Photos/ImageCollect

Die Schauspieler Mila Kunis (33, "Bad Moms" ) und Ashton Kutcher (39, "Freundschaft Plus" ) machten bereits um ihre Verlobung im Jahr 2014 ein großes Geheimnis. Danach begann der Spießrutenlauf mit den Medien. Denn die Neujahrsgrüße 2015 kamen via Facebook von "Den Kutchers". Als James Corden im März in seiner "The Late Late Show" bei Kunis bezüglich der Hochzeit nachhakte, erwiderte sie ein ausweichendes "vielleicht", obwohl das Paar erst im Juli 2015 vor den Traualtar trat. Sie griffen an ihrem Hochzeitstag zu drastischen Maßnahmen: Via Social Media gaben sie an, jeweils an völlig anderen Orten zu sein.

Den Turbo eingeschaltet



Blitzschnell ging alles bei Cameron Diaz und Benji Madden Foto:instagram.com/benjaminmadden

Schauspielerin Cameron Diaz (44, "Bad Teacher" ) heiratete Musiker Benji Madden (37) völlig überraschend Anfang Januar 2015 - im Wohnzimmer ihres Hauses. Das Paar war da gerade einmal sieben Monate zusammen und erst wenige Wochen verlobt. Wer hätte das gedacht? Seitdem schwebt das Paar auf Wolke sieben. Nach wie vor halten sie ihre Ehe so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte haben Seltenheitswert.

Ein kurzer privater Augenblick



Penélope Cruz und Javier Bardem heirateten 2010 Foto:Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Oscar-Gewinnerin Kate Winslet (41, "Titanic" ) ehelichte Ned Rocknroll Anfang Dezember 2012 - unter den Gästen war auch Kollege Leonardo DiCaprio, der die Braut zum Altar geführt haben soll. Erst Ende Dezember wurde die Hochzeit offiziell bestätigt. Penélope Cruz (42, "Vicky Cristina Barcelona" ) und Javier Bardem (48, "Biutiful" ) schafften es ebenfalls ihre Hochzeit Anfang Juli 2010 kurze Zeit geheim zu halten. Um die Serien-Stars Leighton Meester (30, "Gossip Girl" ) und Adam Brody (37, "O.C., California" ) rankten sich unzählige Gerüchte im Februar 2014. Sie schlossen tatsächlich den Bund fürs Leben in einer geheimen Zeremonie in Mexiko. Weder ihre Beziehung noch ihre Verlobung hatten sie zuvor jemals öffentlich bestätigt.

Gerüchteküche



Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko haben eine gemeinsame Tochter namens Kaya Foto:lev radin / Shutterstock.com

Das heißeste Hochzeitsgerücht aus Hollywood kommt derzeit von Schauspielerin Hayden Panettiere (27). Sie ist seit einiger Zeit mit Boxer Wladimir Klitschko (40) verlobt. Oder sind die beiden bereits Mann und Frau? Bei den letzten PR-Auftritten für ihre Show "Nashville" wurde die 27-Jährige auf den bevorstehenden Kampf ihres Partners mit dem britischen Box-Champion Anthony Joshua angesprochen. Dabei nannte sie ihn stets "mein Ehemann"...