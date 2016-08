Jetzt ist es raus: Diese sieben Promis schickt RTL in der Nackedei-Kuppelshow " Adam sucht Eva " (ab 1. Oktober) auf die Insel . Die AZ zeigt die ersten Nackt-Bilder der C-Promis aus dem Paradies.

Tahiti - Die Nackedei-Kuppelshow "Adam sucht Eva" von RTL startet am 1. Oktober (22.15 Uhr) mit einem neuen Konzept in die dritte Staffel. Neben Normalo-Singles flirten jetzt auch sieben nackte Promis auf der RTL-Liebesinsel. Die Zuschauer erleben die Promis also hautnah - wortwörtlich genommen. Ihnen winkt dafür aber auch eine fette Gage.