Achtung, Spoiler-Alarm! Feuer vs. Eis: Erste Hinweise zur neuen Staffel "Game of Thrones"

Lange Zeit warteten die Fans vergebens auf offizielle Ankündigungen aus dem "Game of Thrones" -Universum. Nun wurde beim "South by Southwest"-Filmfestival in den USA das erste Poster zur neuen Staffel gesichtet, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Und das deutet Großes an. Vorsicht, wer die sechste Staffel nicht kennt, könnte im Folgenden gespoilert werden.