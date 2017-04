Auf zwei überdimensionalen Pobacken sollen Kardashian-Fans diesen Sommer also durch die Weltmeere oder zumindest das Schwimmbad schippern. Pooltiere waren gestern. Doch so ein imPOsanter Auftritt hat auch seinen Preis. Satte 98 Dollar, also knapp 92 Euro, verlangt Kim für ihr aufblasbares Markenzeichen. Bestellen kann man es in ihrem Onlineshop, allerdings werden dort keine Maße angegeben. Die genaue Größe des Pool-Pos lässt sich also nur schätzen.