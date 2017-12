Achtung, Nipplegate! Will Smith: Witzige Reaktion auf Timberlakes Instagram-Gruß

Schauspieler Will Smith (49, "Men in Black") hat vor kurzem Instagram für sich entdeckt. Seit circa einem Tag ist auch er in dem sozialen Netzwerk vertreten und sorgt mit seinen Posts bereits für die ersten Lacher. Sein Debüt gab er mit einem Duckface-Selfie in der Show von US-Talkerin Ellen DeGeneres (59), die ihm auch gleich erklärte, was man bei einem ordentlichen Spiegelselfie so alles beachten muss.