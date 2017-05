Mittlerweile hat die 75-Jährige ihren Konto-Tarif gewechselt: Sie zahlt jetzt 8,40 Euro im Monat, dafür kann sie so viele Telefon-Überweisungen durchführen, wie sie will.

Das rät die Verbraucherzentrale

Derzeit sind Online-Konten, bei denen man alles online erledigt, in der Regel am günstigsten. Älteren Menschen bringt das wenig. Was also können sie tun, um nicht plötzlich von hohen Abbuchungen überrascht zu werden?

Matthias Schmid von der Verbraucherzentrale Bayern sagt: "Man kann im Moment keine Konten abschließen, bei denen man für Dienste am Schalter nichts zahlt." Mit anderen Worten: Wer Schaltergeschäfte wie Telefonüberweisungen in Anspruch nehmen will, sollte ein Modell wählen, wo diese am günstigsten und im Kontopreis inbegriffen sind. Einzelabrechnungen seien am Ende immer teurer.

Grundsätzlich gilt: Wer über einen Giro-Konto-Wechsel nachdenkt, sollte die Angebote vorher gut prüfen. Bei gebührenfreien Konten gibt es oft Bedingungen – ein monatlicher Geldeingang in einer bestimmten Höhe zum Beispiel. Oder Jahresgebühren für Giro- oder Kreditkarten. Bei Online-Konten können wiederum Gebühren anfallen für Dienstleistungen außerhalb des Internets.

Konto wechseln: So gehen Sie vor

Egal, ob es das Handy oder das Girokonto ist: Man ärgert sich über das viele Geld, das am Ende jeden Monats abgebucht wird, tut aber nichts dagegen. Ist ja auch klar: Wer hat schon Lust auf Kündigungsfristen, das Ausfüllen seitenlanger Anträge und monatelange Briefwechsel?

Dabei ist nichts leichter als die Bank zu wechseln! Zumindest theoretisch. Denn seit September 2016 gibt es ein Gesetz (das Zahlungskontengesetz), nach dem die beteiligten Banken mithelfen müssen, den Wechsel zu organisieren. Dazu verpflichtet sind alle deutschen Institute, die Zahlungskonten anbieten – sei es bei einer Filial- oder einer Online-Bank. Die einzige Bedingung: Die beiden Banken müssen in Deutschland und die Konten in derselben Währung sein.

Wer wechseln will, kann das ganz einfach von der neuen Bank aus steuern. Dazu eröffnet man ein Konto bei einer anderen Bank und ermächtigt diese mit einem Formular zur Kontowechselhilfe.

Was passiert dann? Die neue Bank soll binnen zwei Geschäftstagen eine Liste der bestehenden Daueraufträge und Informationen zu Lastschriftmandaten und Überweisungen aus den vergangenen 13 Monaten von der alten Bank einfordern. Die alte Bank muss ihr all das innerhalb von fünf Geschäftstagen schicken. Auch der Kunde erhält diese Informationen.

Dann muss die alte Bank Daueraufträge einstellen, darf Lastschriften sowie eingehende Überweisungen nicht mehr akzeptieren und muss das Guthaben auf das Konto der neuen Bank überweisen.

Wann kann man das neue Konto nutzen? Fünf Tage, nachdem sie alle Informationen erhalten hat, sollte die neue Bank die gewünschten Daueraufträge eingerichtet, die Lastschriften akzeptiert und Einzahler und Arbeitgeber über das neue Konto informiert haben.

Wie viel kostet der Wechsel? Die Banken dürfen nur Geld verlangen, wenn sie das mit dem Kunden vereinbart haben. Wer unsicher ist, ob die Bank zu hohe Entgelte verlangt, kann sich an die Verbraucherzentrale wenden.

Und wie gut funktioniert all das wirklich? Die Stiftung Warentest hat den Wechsel kürzlich bei drei zufällig ausgewählten Banken getestet. Das Ergebnis: durchwachsen. Nur bei zweien funktionierte der Wechsel – und bei keiner in der vorgeschriebenen Zeit.

Lesen Sie auch: Beim Siegeszug kein Ende in Sicht - Lebensmittel, Luxus, Landmaschinen: Online-Boom ungebrochen