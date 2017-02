Achtelfinale gegen FC Arsenal Andiamo! Es wird ernst für den FC Bayern

Die "entscheidende Phase" einer Saison

Dass Ancelotti schon in seiner ersten Spielzeit – vertraglich sind drei fixiert – ein wenig unter Druck steht, liegt an seiner Art und an seinen Aussagen. "In der ersten Saisonhälfte darf man Fehler machen, in der zweiten nicht", sagte der 57-Jährige während des Trainingslagers im Januar in Doha. Die "entscheidende Phase" einer Saison sei im Februar, März und April. Darauf müsse man sich "gut vorbereiten". Denn: "Es ist mir immer lieber, die Champions League zu gewinnen als die nationale Meisterschaft." Unter seinem Vorgänger Pep Guardiola hat Bayern dreimal in Folge das Halbfinale erreicht – und war dreimal gescheitert. "So weit möchte ich mindestens auch kommen", sprach Ancelotti, "wir hoffen, die Champions League zu gewinnen. Und falls nicht, wenigstens ins Finale zu kommen." Der Termin des Finals in Cardiff am 3. Juni als Minimum – den Mutigen gehört die Welt. Und der Hohn, wenn sie scheitern.