Barcelona - Die spanische Presse gab wirklich alles, um das Wunder heraufzubeschwören. Die Marca listete am Dienstag die "zehn Schritte zum Comeback" des FC Barcelona im fast aussichtslosen Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain auf, Sport berichtete von den "sechs historischen Aufholjagden", in der AS wurde ehrfurchtsvoll an "elf magische Nächte" des fünfmaligen Weltfußballers Lionel Messi erinnert. Ob's hilft?