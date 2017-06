Acht Monate nach seinem Tod Tamme Hankens Witwe hält seine letzte Botschaft in Ehren

Seit acht Monaten muss Carmen Hanken (57) ohne ihren berühmten Ehemann Tamme ("Der XXL-Ostfriese" ) leben. Am 10. Oktober des vergangenen Jahres verstarb der Pferdeflüsterer plötzlich an Herzversagen. An seiner letzten Botschaft, die er ihr als SMS schickte, hält die Witwe noch immer fest, wie sie in einem emotionalen Interview mit der "Bild" verriet. "24 Stunden bevor er starb, schrieb er mir, dass er sich schon freut, bald wieder hier zu Hause auf dem Hof zu sein", erzählt sie. (Die Abenteuer des "Knochenbrechers on Tour" können Sie sich hier auf DVD bestellen)