"Ach, das ist nicht so mein Business" Guido Maria Kretschmer: Deswegen zieht er Frauen lieber an als aus

Guido Maria Kretschmer hat in seiner Jugend mit beiden Geschlechtern experimentiert. "Mein erstes Mal war gleich ein Dreier. Also mit einem netten Jungen und einem Mädchen", erzählt er gegenüber "Bild Stars". Sowohl der Junge als auch das Mädchen seien laut Kretschmer heute homosexuell. "Wir müssen wohl so schlecht gewesen sein, dass sie danach nie wieder was mit einem Typen hatte. Und ich dachte auch: Ach, das ist nicht so mein Business, ich ziehe Frauen lieber an als aus", sagt der 51-Jährige. Dennoch machen ihm nach wie vor auch Frauen Avancen - sogar Ehepaare.