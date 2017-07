Abwechslung garantiert! Kaiserwinkl in Tirol: Kreativ-Urlaub für die ganze Familie

Kein Fels zu hoch, keine Wand zu glatt!

Bei einem Kurs in der Kletterarena Ottenalm erhalten Kletteraffen von zehn bis 17 Jahren zunächst eine theoretische Einführung über Kletteregeln und das Verhalten an der Wand. Danach geht es mit Seil und Sicherungsgeräten an die Wand, wo das Rüstzeug zu selbstständigem Klettern vermittelt wird. Ebenfalls mit Helm und Gurt ausgestattet, sind die Kinder beim Schluchtenklettern. Hier liegt der Reiz allerdings nicht in der Höhe, sondern darin, eine verborgene Schlucht mit kleinen Wasserfällen, Steinen und Sandbänke zu erkunden. Wasserratten werden beim Rafting-Abenteuer auf ihre Kosten kommen. Von der Tiroler Ache aus geht es hinein in die Entenlochklamm zur Schlauchbootgaudi mit Wasserschlacht.