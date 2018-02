Dieser (umstrittene) Umstand führt dazu, dass überall im Land Neu-Genossen in die Partei eintreten. So auch in München. "Niemand von uns kann sich daran erinnern, jemals eine so große Eintrittswelle in die SPD erlebt zu haben", heißt es in einer E-Mail der Münchner Parteiführung an alle Mitglieder. Bis zum 30.01. habe man 442 Neu-Eintritte registriert - "und ein Ende ist nicht absehbar" frohlocken die SPDler. Jeder, der noch bis zum morgigen Dienstag in die Partei eintritt, darf bei der Abstimmung sein Kreuz machen.