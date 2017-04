München - Entwarnung für das Sechs-Punkte-Spiel am Ostersonntag gegen den SV Sandhausen: Der TSV 1860 konnte am Donnerstag wieder auf vier Profis zurückgreifen, die zuletzt im Mannschaftstraining gefehlt hatten: die beiden Defensivspieler, Abwehr-Neuzugang Abdoulaye Ba und Romuald Lacazette, trainierten nach einer Auszeit am Mittwoch aufgrund individueller Trainingssteuerung wieder mit. Das Trio hatte zuletzt in der Englischen Woche stets von Beginn an auf dem Platz gestanden.