1860 mitten im Abstiegskampf

Was das mit 1860 zu tun hat? Genauso verhalte es sich vor der Auswärtsfahrt am 29. Spieltag auf den Betzenberg. Der Tabellen-Zwölfte, nur mit einem Punkt Vorsprung auf Relegationsrang 16 und drei Zähler auf einen direkten Abstiegsplatz, ist schwer in Not. Pereira zieht allerdings, damals in Porto wie heute in Giesing, die Visualisierung des Erfolgs dem Worst-Case-Szenario vor: "Die gleiche Antwort gebe ich hier auch: nicht so viel spekulieren, lasst uns erstmal die nächsten Spiele spielen – und gewinnen", erklärte Pereira vor dem Abstiegsduell am Freitag (18.30 Uhr) beim Tabellen-Fünfzehnten 1. FC Kaiserslautern.