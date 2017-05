München - Erst einmal Abstand - und dann? Für Weltmeister Philipp Lahm stehen auch nach dem großen Abschied mit der Meisterschale am Samstag in München beim FC Bayern weiter alle Türen offen. "Man weiß nie, was kommt. Erstmal möchte ich Abstand gewinnen nach 22 Jahren FC Bayern mit einer kurzen Auszeit in Stuttgart", sagte der 33-Jährige am Donnerstag. "Ich möchte andere Sachen, andere Leute und andere Bereiche kennenlernen. Man wird sehen, was in Zukunft passiert."