Jedenfalls sei der Riesenaufwand nicht sinnlos, rechtfertigte Konferenzleiter Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger am Freitag das Spektakel. Was aus dem Hauptkonferenzsaal per Fernsehen und Internet in alle Welt übertragen wird, sei nur "die Spitze des Eisbergs". Am Rande der Konferenz gebe es rund 1000 Treffen, in der Diplomatensprache "bilaterale Termine", bei denen mitunter auch Vertreter von Staaten, die sich spinnefeind sind, ins Gespräch kommen, das aber nicht an die große Glocke hängen wollen.