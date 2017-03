Abschiedsspiel von Podolski am Mittwoch TV, Ticker, Stream: So sehen Sie die DFB-Elf gegen England live

Dortmund - Lukas Podolski wird die Fußball-Nationalmannschaft bei seinem Abschiedsspiel gegen England als Kapitän anführen. Das kündigte Bundestrainer Joachim Löw einen Tag vor der Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund an. Podolski bestreitet gegen die Three Lions sein 130. und letztes Länderspiel und reagierte auf Löws Ankündigung erfreut: "Sensationell", sagte der 31-Jährige am Dienstag im Deutschen Fußballmuseum.